ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರೇ ಪುತ್ತೂರಿನ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಅನ್ನದಾತನಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವಿರಾ?

ಮಂಗಳೂರು, ಜುಲೈ, 25: ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್‌ ಏಜೆಂಟ್‌ ಆಗಿರುವ ರಾಜೇಶ್‌ ಬನ್ನೂರ್ ಎಂಬುವವರು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದ ಕಾರಣ ಈ ಮಹತ್ವದ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ ಚಾರ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿರಸಿಕರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಇಡೀ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ರಕ್ಷಿತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಚಾರ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಏಳಿಗೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಬಂದ ಲಾಭಾಂಶದ ಬಹುಪಾಲನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜೇಶ್‌ ಅವರಿಗೂ ತಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ರಾಜೇಶ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾದರೆ ಅವರು ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಪುತ್ತೂರಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.

Rajesh Bannur, a paper agent in Puttur, has been fostering stray dogs for 15 years. Now they have decided to stop this important service due to deteriorating financial situation. Know more,