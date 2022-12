ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ: ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಆಗ್ರಹ

Mandya

oi-Srinivasa K

ಮಂಡ್ಯ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌, 10: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಬೀಜ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸದಿದ್ದರೆ ರೈತ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳತ್ತ ಕೈಚಾಚುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಡಾ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾನಾಪುರ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಾನಪದ ಜನ್ನೆಯರು ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಕೆವಿಎಸ್ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಜಾನಪದ ಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಜನಪದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಪೂರಕವೋ, ಪೋಷಕವೋ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವೋ ವಿಚಾರ ಮಂಡಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗದಿದ್ದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಹಾಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಬೀಜ ಸಂರಕ್ಷಕಿಯರನ್ನು ಪತ್ತೆಮಾಡಿ ಅವರು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.

ಮಂಡ್ಯದ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ

ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಮಹಿಳೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಬೀಜವನ್ನು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಳು. ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇತರರಿಗೂ ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದಳು. ಕೊಡು-ಕೊಳ್ಳುವ ಪದ್ಧತಿ ಜನಪದದಲ್ಲಿತ್ತು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜೀವನಾನುಭವವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜನಪದವನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವೂ ಅಲ್ಲ, ಆಕೆ ಪೂರಕ ಮತ್ತು ಪೋಷಕವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಪುರುಷರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಗತಿಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಜನಪದ ಮಹಿಳೆಯರು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತ ವಿವರಿಸಿದರು.

English summary

Sowing seeds should be conservation in the country. Professor Dr. Vijayalakshmi Manapura warned authorities in Mandya. there should be conservation of sowing seeds in country. know more,