ಮಂಡ್ಯದ ಲಿಥಿಯಂ ಖನಿಜ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ವೇಷಕರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

Mandya

oi-Mahesh Malnad

ಮಂಡ್ಯ, ಜೂನ್ 17: ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭೌಗೋಳಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ ಅನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಪರಮಾಣು ಖನಿಜ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಹಾಗು ಸಂಶೋಧನೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ(ಎಎಮ್‌ಡಿ)ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಲಿಥಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಲಿಥಿಯಂನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಎಎಮ್‌ಡಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭೌಗೋಳಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂಗಾಗಿ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ .

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲುಕಿನ ಅಲ್ಲಪಟ್ಟಣ - ಮರ್ಲಗಲ್ಲಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸುದ್ದಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಎಮ್‌ಡಿ, ಸ್ಪೊಡುಮೆನ್ (Li-ಖನಿಜವು Liz0 ~8%) ಮತ್ತು ಪೆಗ್ನಾಟೈಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ನಿಯೋಬಿಯಂ ಟ್ಯಾಂಟಲಮ್ (Nb2Os, ಮತ್ತು TazOs) ಖನಿಜಗಳ, ಏಕೈಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು 1979 ರಿಂದ 1998ರವರೆಗೆ (1 ನೇ ಹಂತ) ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ 2013 ರಿಂದ (2 ನೇ ಹಂತ) ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಲೀಥಿಯಂ ನಿಕ್ಷೇಪ ಪತ್ತೆ

English summary

AMD would like to clarify that exploration efforts have so far established 1600 tonnes lithium in inferred category (low level of confidence) in Allapatna - Marlagalla sector in Srirangapatna taluk, Mandya district, Karnataka.