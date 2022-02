Lucknow

ವಾರಣಾಸಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 15: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸುಭಾಎಸ್‌ಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್‌ಭರ್ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಯೋಗಿ ಜಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಯೋಗಿಯ ಗೂಂಡಾಗಳನ್ನು ಕಪ್ಪು ಕೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ (ವಾರಣಾಸಿ) ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಓಪಿ ರಾಜ್‌ಭರ್ ಸೋಮವಾರ ವಾರಣಾಸಿ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮಗನ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವೇಳೆ ವಕೀಲರ ವಿರೋಧ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ವಕೀಲರು ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್‌ಭರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಪಿ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಮುಂದೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಬಿಸಿ, ವಕೀಲರು ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್‌ಭರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಸಿಯ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಅಪರಿಚಿತ ವಕೀಲರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 18 ರವರೆಗೆ ಡಿಎಂ ವಾರಣಾಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ವಕೀಲರು ಬರುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕೂಡ ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್‌ಭರ್ ಅವರ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದೆ.

English summary

SubhaSP President Om Prakash Rajbhar made a big allegation on Chief Minister Yogi Adityanath saying, "Yogi ji wants to get me killed, goons of BJP and Yogi were sent there (Varanasi) in black coats.