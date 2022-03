ವಿಡಿಯೋ: ಬೃಹತ್ ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ಜೊತೆ ಆಡುವ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿ

Lucknow

oi-Sunitha B

ಹಾವುಗಳೆಂದರೆ ಭಯಭೀತರಾಗಿ ನೂರು ಅಡಿ ದೂರ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಸಾಕುವವರು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹಾವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸಿದ್ರು ಇದು ನಿಜವೇ. ಹೀಗೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಜನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾವುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಭಯಂಕರವಾದ ಸರೀಸೃಪಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಭಯಭೀತರಾಗದ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಇರಲು ಅಥವಾ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಕೆಲವು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳು ಬೃಹತ್ ಕಪ್ಪು ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಕ್ಲಿಪ್ ಈಗಾಗಲೇ Instagram ನಲ್ಲಿ 5.1 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅರಿಯಾನಾ ಎಂಬ ಹುಡುಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ಜೊತೆ ಆಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಮಚ್ಚೆಯುಳ್ಳ ಹಾವು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ನುಸುಳದಂತೆ ಬಾಲಕಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಆಟವಾಡುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. Instagram ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹಾವಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ಮಲಗಿರುವುದನ್ನು ಸಹ ಕಾಣಬಹುದು. ಅವರ ಬಯೋ ಪ್ರಕಾರ, ಅರಿಯಾನಾ ಹಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ.

"ಈ ದೊಡ್ಡ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ:

ವೈರಲ್ ಕ್ಲಿಪ್ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೆಲವರು ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ಇತರರು ಅದನ್ನು ಭಯಾನಕವೆಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಇಂದು ನೋಡಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಷಯ" ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, "ಇದು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತೇನೆ ಇದು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಅಲ್ಲ" ಎಂದು ಬಾಲಕಿ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

While snakes can be extremely fearsome reptiles, there are some people who are not terrified by them in the least and actually love to be around them or keep them as pets.