ಯುಪಿ ಚುನಾವಣೆ ಹಂತ I: 15 ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿ

Lucknow

oi-Sunitha B

ನೋಯ್ಡಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 6: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ 125 ಮಂದಿ 8ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, 15 ಮಂದಿ ತಾವು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಸುಧಾರಣಾ ವಕೀಲರ ಗುಂಪು ಎಡಿಆರ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಫಾರ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ (ಎಡಿಆರ್) ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ 70 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 10 ರಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಯುಪಿಯ 11 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 58 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ 615 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಡಿಆರ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಎಡಿಆರ್ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 15 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅನಕ್ಷರರು, 38 ಸಾಕ್ಷರರು, 10 ಮಂದಿ 5 ನೇ ತರಗತಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 62 ಮಂದಿ 8 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 65 ಮಂದಿ 10 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 102 ಮಂದಿ 12 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 100 ಜನ ಪದವಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. 78 'ಪದವೀಧರ ವೃತ್ತಿಪರರು', 108 'ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ', 18 'ಡಾಕ್ಟರೇಟ್' ಮತ್ತು ಏಳು 'ಡಿಪ್ಲೊಮಾ' ಹೊಂದಿರುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 12 ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಡಿಆರ್ ಗಮನಿಸಿದೆ.

239 (ಶೇ.39) ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು 5 ಮತ್ತು 12 ನೇ ತರಗತಿಯ ನಡುವೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 304 (ಶೇ. 49) ಪದವೀಧರರು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರಕಾರ, 214 (ಶೇ. 35) ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು 25 ಮತ್ತು 40 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 328 (ಶೇ. 53)ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 41 ರಿಂದ 60 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 73 (ಶೇ 12) ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸನ್ನು 61 ರಿಂದ 80 ವರ್ಷ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಡಿಆರ್ ತಳಿಸಿದೆ.

ಆಗ್ರಾ, ಅಲಿಗಢ, ಬಾಗ್‌ಪತ್, ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್, ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ನಗರ, ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್, ಹಾಪುರ್, ಮಥುರಾ, ಮೀರತ್, ಮುಜಾಫರ್‌ನಗರ ಮತ್ತು ಶಾಮ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 58 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 10 ರಂದು ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮಥುರಾ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್‌ನ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಮಿತ್‌ ಅಗರ್‌ವಾಲ್‌ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಅಡ್ವೊಕಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಎಡಿಆರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಎಸ್‌ಪಿ (ಮಥುರಾ)ಯ ಎಸ್‌ಕೆ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ (ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್) ರಾಹುಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮಿತ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು 148 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರೆ, ಎಸ್‌ಕೆ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಕ್ರಮವಾಗಿ 112 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಶಿವ ಚರಣ್ ಲಾಲ್ (ಎತ್ಮಾದ್‌ಪುರ ಸ್ಥಾನದಿಂದ) ಮತ್ತು 1,100 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಸನೂರಾಮ್ (ಖೇರಘರ್ ಸ್ಥಾನದಿಂದ) ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಆಗ್ರಾ ಉತ್ತರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿರುವ ನೀಲ್, ಎಡಿಆರ್ ಪ್ರಕಾರ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Among the candidates in fray for the first phase of Uttar Pradesh assembly elections, 125 are educated up till Class 8, while 15 have declared themselves to be “illiterate”, according to polls reform advocacy group ADR.