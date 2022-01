ಯುಪಿ ಚುನಾವಣೆ 2022: ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ:

Lucknow

oi-Sunitha B

ಲಕ್ನೋ, ಜನವರಿ 16: ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ) ಮುಂಬರುವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಗೋರಖ್‌ಪುರದಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೇಶವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೌರ್ಯ ಅವರು ಸಿರತುದಿಂದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬರುವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಯ್ಡಾ, ದಾದ್ರಿ ಮತ್ತು ಜೇವಾರ್‌ನಿಂದ ತನ್ನ ಮೂವರು ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುವುದಾಗಿ ಕೇಸರಿ ಪಕ್ಷ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಪಕ್ಷವು ನೋಯ್ಡಾದಿಂದ ಪಂಕಜ್ ಸಿಂಗ್, ದಾದ್ರಿಯಿಂದ ತೇಜ್ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ ಮತ್ತು ಜೇವಾರ್‌ನಿಂದ ಧೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು - ಕ್ಷೇತ್ರ (Candidates name Constituency)

1. ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್- ಗೋರಖಪುರ (Yogi Adityanath- Gorakhpur)

2. ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೌರ್ಯ- ಸಿರತು (Keshav Prasad Maurya- Sirathu)

3. ಚೌಧರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ- ಛಾತಾ (Chaudhary Laxminarayan- Chhata)

4. ವಿಕ್ರಮ್ ಸೈನಿ- ಖತ್ರೌಲಿ (Vikram Saini- Khatrauli)

5. ದಿನೇಶ್ ಖಟಿಕ್- ಹಸ್ತಿನಾಪುರ (Dinesh Khatik- Hastinapur)

6. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶರ್ಮ- ಹಾಜಿ ಮಾರ್ಗೂಬ್ ಆಲಂ (Srikant Sharma- Hazi Marghoob Alam)

7. ಸಂಭಾಲ್- ಮಥುರಾ (Sambhal- Mathura)

8. ಪಂಕಜ್ ಸಿಂಗ್ -ನೋಯ್ಡಾ (Pankaj Singh- Noida)

9. ತೇಜ್ಪಾಲ್ ನಗರ- ದಾದ್ರಿ (Tejpal Nagar- Dadri)

10. ಸಂದೀಪ್ ಸಿಂಗ್- ಅತ್ರೌಲಿ (Sandeep Singh- Atrauli)

11. ಡಾ. ಜಿಎಸ್ ಧರ್ಮೇಶ್- ಆಗ್ರಾ ಕ್ಯಾಂಟ್ (Dr. GS Dharmesh- Agra Cantt)

12. ಸಂಜೀವ್ ಅರೋರಾ -ಬರೇಲಿ ಕ್ಯಾಂಟ್ (Sanjeev Arora- Bareilly Cantt)

13. ಸುನೀಲ್ ಶರ್ಮಾ- ಸಾಹಿಬಾಬಾದ್ (Sunil Sharma -Sahibabad)

14. ಧರ್ಮೇಶ್- ಧೌಲಾನಾ (Dharmesh- Dhaulana)

15. ಲಕ್ಷ್ಮೀರಾಜ್ ಸಿಂಗ್- ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್(Laxmiraj Singh- Secunderabad)

16. ಪ್ರದೀಪ್ ಚೌಧರಿ- ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ (Pradeep Choudhary- Bulandshahr)

17. ದೇವೇಂದ್ರ ಚೌಧರಿ- ಸೈನಾ (Devendra Choudhary- Saina)

18. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸಿಂಗ್- ಖುರ್ಜಾ (Meenakshi Singh- Khurja)

19. ಜೈಬೀರ್ ಸಿಂಗ್- ಬರೌಲಿ (Jaibir Singh - Barauli)

20. ಸಂದೀಪ್ ಸಿಂಗ್- ಅತ್ರೌಲಿ (Sandeep Singh- Atrauli)

21. ಅನಿಲ್ ಪರಾಶರ್- ಕೋಲ್ (Anil Parashar -Cole)

22. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ- ಅಂಬ್ರೆಲಾ (Laxminarayan- Umbrella )

23. ರಾಜೇಶ್ ಚೌಧರಿ- ಮಡ್ (Rajesh Choudhary- Mad)

24. ಮೇಘರಾಜ್ ಸಿಂಗ್- ಗೋವರ್ಧನ್(Meghraj Singh- Govardhan)

25. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ- ಮಥುರಾ (Shrikant Sharma- Mathura)

26. ಪೂರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್- ಜಾತವ್ (Pooran Prakash- Jatav)

27. ಬಲದೇವ್ ಧರಂಪಾಲ್- ಎತ್ಮದ್ಪುರ್ (Baldev Dharampal- Etmadpur)

28. ಯೋಗೇಂದ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ- ಆಗ್ರಾ ದಕ್ಷಿಣ (Yogendra Upadhyay- Agra South)

29. ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಖಂಡೇಲ್ವಾಲ್- ಆಗ್ರಾ (Purushottam Khandelwal -Agra)

30. ಬೇಬಿರಾಣಿ ರಾಣಿ ಮೋರ್ಯಾ- ಆಗ್ರಾ ಗ್ರಾಮಾಂತರ (Bebirani Rani Morya - Agra Countryside)

31. ಬಾಬುಲಾಲ್- ಫತೇಪುರ್ ಸಿಕ್ರಿ (Babulal Fatehpur- Sikri)

32. ರಾಣಿ ಪಶ್ಚಾಲಿಕಾ- ವಾ(Rani paschalika - wah)

33. ರಾಜೀವ್ ಗುಂಬರ್- ಸಹರಾನ್ಪುರ್ (Rajeev Gumbar- Saharanpur)

34. ಜಗ್ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್- ಸಹರಾನ್ಪುರ್ (Jagpal Singh- Saharanpur)

35. ಬ್ರಜೇಶ್ ರಾವತ್- ದೇವಬಂದ್ (Brajesh Rawat- Deoband)

36. ಡಾ ಯಶ್ವಂತ್- ನಗೀನಾ (Dr Yashwant- Nagina)

37. ಶುಚಿ ವೆದರ್- ಬಿಜ್ನೋರ್ (Shuchi weather- Bijnor)

38. ಸಿಪಿ ಸಿಂಗ್- ನೂರ್ಪುರ್ (CP Singh- Nurpur)

39. ಕೃಷ್ಣಕಾಂತ್- ಮೊರಾದಾಬಾದ್ (Krishnakant- Moradabad)

40. ರಿತೇಶ್ ಗುಪ್ತಾ- ಮೊರಾದಾಬಾದ್ ನಗರ (Ritesh Gupta- Moradabad City)

41. ಗಾಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ರೋಸಸ್- ಚಂದೌಸಿ (Goddess of roses Chandausi)

42. ಹರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅಸ್ಮೌಲಿ (Harendra Singh Asmauli )

43. ಬಲದೇವ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ (Baldev Singh Bilaspur)

44. ಆಕಾಶ್ ಸಕ್ಸೇನಾ- ರಾಂಪುರ್ (Akash Saxena Rampur)

45. ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್- ಗುನ್ನೂರ್ (Ajith Kumar Gunnaur)

46. ಕುಶಾಗ್ರ ಸಾಗರ್- ಅಸ್ಮೋಲಿ (Kushagra Sagar Asmoli)

47. ಹರೀಶ್ ಶಾಕ್ಯ -ಬಿಲ್ಲಿಸಿ (Harish Shakya Billisi)

48. ಮಹೇಶ್ ಗುಪ್ತ -ಬದೌನ್ (Mahesh Gupta - Badaun)

49. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಶಾಕ್ಯ- ಶೇಖ್ಪುರ್ (Dharmendra Shakya- Sheikhpur)

50. ಡಿಸಿ ವರ್ಮಾ ಮೇರಿಗಂಜ್ (DC Verma -Maryganj)

51. ಶ್ಯಾಪ್ ಬಿಹಾರಿ ಲಾಲ್- ಫರೀದ್ಪುರ್ (Shyap Bihari Lal- Faridpur)

52. ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವರ್ಮಾ- ಬಿತ್ನಿ (Lal Bihari Verma Bithni)

53. ಸಂಜೀವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್- ಬರೇಲಿ ಕ್ಯಾಂಟ್ (Sanjeev Agarwal -Bareilly Cantt)

54. ವೀರ್ ಬಿಕ್ರಮ್ ಸಿಂಗ್- ಕತ್ರಾ (Veer Bikram Singh- Katra)

55. ಚತೇರಂ ಪಾಸಿ- ಪುವಾಯನ್ (Chateram Pasi Puwayan)

English summary

The ruling Bhartiya Janata Party (BJP) has announced the first list of candidates for the upcoming Uttar Pradesh Elections. CM Yogi Adityanath has been fielded from Gorakhpur city, while Deputy CM, Keshav Prasad Maurya will contest the election from Sirathu in Prayagraj.