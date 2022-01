ಯುಪಿ: ಅಪ್ನಾ ದಳದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ

Lucknow

oi-Sunitha B

ಲಕ್ನೋ ಜನವರಿ 27: ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷವಾದ ಅಪ್ನಾ ದಳ (ಎಸ್) ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೂವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕಾನ್ಪುರ ನಗರ, ಫರೂರ್ಕಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಬಹ್ರೈಚ್‌ನಿಂದ ತಲಾ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಪಕ್ಷ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅಪ್ನಾ ದಳದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಅನುಪ್ರಿಯಾ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ರಾಂಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸ್ವರ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ನಾ ದಳ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಪ್ನಾ ದಳಕ್ಕೆ 11 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ 9 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ 19 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅಪ್ನಾ ದಳ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ.

ಸ್ವರ್ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಕಣಕ್ಕೆ

ಅಪ್ನಾ ದಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಿಂದ ಬಂದ 36 ವರ್ಷದ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ರಾಂಪುರದ ಸ್ವರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದೆ. ಜನವರಿ 13 ರಂದು 2022 ರ ಯುಪಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಅವರು ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅಪ್ನಾ ದಳ (ಎಸ್) ಗೆ ಸೇರಿದರು. ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರು ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ನೂರ್ ಬಾನೋ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ. ಹೈದರ್‌ನ ತಂದೆ ನವಾಬ್ ಕಾಜಿಮ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಪಿ ಸಂಸದ ಅಜಂ ಖಾನ್ ನಡುವೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ವೈಷಮ್ಯವಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇವರು ಬಿಲಾಸ್‌ಪುರದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ನವಾಬ್ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಅಜಂ ಖಾನ್ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ

2017 ರಲ್ಲಿ, ಕಾಜಿಮ್ ಬಿಎಸ್ಪಿ ಟಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಎಸ್‌ಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಆಜಂ ಅವರ ಪುತ್ರ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತರು. ಇದರ ನಂತರ 2019 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅಜಮ್ ಖಾನ್ ಅವರ ತಪ್ಪು ಅಫಿಡವಿಟ್‌ನಿಂದ, ಅವರ ಶಾಸಕತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ರಾಂಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನವಾಬ್ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಅಜಂ ಖಾನ್ ನಡುವೆ ಸುದೀರ್ಘ ರಾಜಕೀಯ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗಳ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಾದ ಅಪ್ನಾ ದಳ ಮತ್ತು ನಿಶಾದ್ ಪಾರ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪಾಲುದಾರರು 403 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋರಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೂಚಕಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಅಪ್ನಾ ದಳದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಅನುಪ್ರಿಯಾ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ನಿಶಾದ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸಂಜಯ್ ನಿಶಾದ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ (ಒಬಿಸಿ) ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.

