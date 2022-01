Lucknow

oi-Sunitha B

ಲಕ್ನೋ ಜನವರಿ 28: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಿಜಿಯಾಗಿವೆ. ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ಆರೋಪ-ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳ ಸುತ್ತು ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಬಿಎಸ್‌ಪಿ ವರಿಷ್ಠೆ ಮಾಯಾವತಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಪಿ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುಪಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ದ್ವೇಷದ ಬಣ್ಣ ನೀಡಲು ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಯಾವತಿ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ನಲ್ಲಿ, 'ಯುಪಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ರಾಜಕೀಯದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸುದ್ದಿಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಎಸ್‌ಪಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಆಂತರಿಕ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ದ್ವೇಷದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಜನರೇ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ' ಎಂದರು.

English summary

BSP supremo Mayawati has accused the BJP and the SP of colluding, accusing both of trying to give a hateful color to the UP elections.