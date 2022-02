ಯುಪಿ: ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಅಖಿಲೇಶ್: ಮೋಸ ಹೋದ ಶಿವಪಾಲ್

Lucknow

oi-Sunitha B

ಲಕ್ನೋ ಫೆಬ್ರವರಿ 8: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಕಾವು ರಂಗೇರುತ್ತಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಶಿವಪಾಲ್ ಕೂಡ ಅಖಿಲೇಶ್ ಮೇಲೆ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶಿವಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಇಟಾವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಶಿವಪಾಲ್ ಅವರು ಅಖಿಲೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಮಾತಿನಿಂದ ಶಿವಪಾಲ್ ಅವರು ಅಖಿಲೇಶ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದ ಭರವಸೆ ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅಖಿಲೇಶ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಶಿವಪಾಲ್ ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಶಿವಪಾಲ್ ಅವರ ಜಸ್ವಂತ್ ನಗರವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಶಿವಪಾಲ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸೀಟಿಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ? ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ.

The election atmosphere in Uttar Pradesh is in full swing. All is not well between Pragatisheel Samajwadi Party chief Shivpal Yadav and Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav.