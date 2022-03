ಯುಪಿ: ಅಖಿಲೇಶ್ ದುರ್ಬಲ ಬೌಲರ್, ನಾವು ಫೋರ್ ಹೊಡೆಯಬೇಕು: ಶಾ

Lucknow

oi-Sunitha B

ಲಕ್ನೋ ಮಾರ್ಚ್ 01: ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ದುರ್ಬಲ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಅಂತಹ ಚಂಡನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು 2022 ರಲ್ಲಿ ಸಹ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

2013 ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯು ಕುಶಿನಗರದಿಂದ ವಿಜಯ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಮತ್ತು 2014 ರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶವು ಮೋದಿಜಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿತು. ಅಖಿಲೇಶ್ ದುರ್ಬಲ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಫೋರ್ ಹೊಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಶಾ ಹೇಳಿದರು.

ಜಾತಿವಾದಿ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್‌ಪಿ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್‌ಪಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಶಾ, 'ಬುವಾ-ಭಟಿಜಾ' ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯುಪಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ರಾಜಕೀಯದೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಅಧಿಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವು 'ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್, ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್' ಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಜನರನ್ನು ಕೇಳಿದ ಶಾ, ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ರೈತರು ವಿದ್ಯುತ್‌ಗಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಹುಡುಗಿಗೆ ಸ್ಕೂಟಿ ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

COVID-19 ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮೋದಿ ಜೀ 15 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಪಡಿತರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಸಿಎಂ ಆದ ನಂತರ, ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಫಿಯಾ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಗಡಿ ಅಥವಾ ಸೇನೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬೆದರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಅವರು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ 370 ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಪ್ರಧಾನಿ ದೇಶವನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದರೆ, ಅಖಿಲೇಶ್‌ನಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಕಟ್ ಮೋಚನ್ ಮಂದಿರದ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಿಸಿದ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಹಿಂದಿನ ಎಸ್‌ಪಿ ಸರ್ಕಾರವು ಮೊಹರಂ ದಿನದಂದು ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ರಾಮ ನವಮಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮೋತ್ಸವದಂದು ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಲ್ಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಸ್‌ಪಿ ತನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ತುಷ್ಟೀಕರಣದ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು. ಜನರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸ್‌ಪಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ನಗರ, ಬಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂತ ಕಬೀರನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಖಿಲೇಶ್, "ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರವು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇನಾ ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Invoking one of India's most favourite sports,Union home minister Amit Shah on Monday said that Samajwadi Pary chief Akhilesh Yadav had bowled a full toss and a good batsman never lets go of such a ball, and therefore, BJP supporters should hit a boundary even in 2022.