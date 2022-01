ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊರೊನಾ ಚಿಂತೆ, ರಾಹುಲ್, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಚಿಂತೆ: ಆದಿತ್ಯನಾಥ್

Lucknow

oi-Sunitha B

ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ (ಯುಪಿ), ಜನವರಿ 31: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಾದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, ದೇಶವು ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಜ್ಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಭಾನುವಾರ ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಮಾಯಾವತಿಯವರ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು "ಚಾಚಾ-ಭತಿಜ ಪಕ್ಷ" ಎಂದು ಕರೆದರು, ಇದು ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಶಿವಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನೇ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, "ಸೈಫೈ (ಎಸ್‌ಪಿ ತವರುಮನೆ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ-ಸೋದರಳಿಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. 'ಬೆಹಂಜಿ' (ಮಾಯಾವತಿ) ಅವರಿಗೆ, ಅವರ ಸೋದರಳಿಯನ ಪ್ರಗತಿ ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಯೋಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ "ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರ ಪಕ್ಷವು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 'ನಾನಿ' ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚಿಸಿದರು" ಎಂದು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ "ಮಾಫಿಯಾ ರಾಜ್" ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈಗ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಫಿಯಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ನಿಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿ, ನೀವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಲು ಬಯಸಿ. ನೀವು ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಮತ ಹಾಕಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಕೊರೊನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ. ಕೊರೊನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯೋಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಚಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಲಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಡವರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಡೋಸ್ ಪಡಿತರವನ್ನು ನೀಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. 26 ಕೋಟಿ ಡೋಸ್ ನೀಡಿದ ದೇಶದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪಾತ್ರವಾಗಲಿದೆ. 9 ಕೋಟಿ 95 ಲಕ್ಷ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿರುವ ರಾಜ್ಯವಿದೆ. ಮೂರನೇ ಅಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ಜನರು ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ವೃತ್ತಿಪರ ಗೂಂಡಾಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಫಿಯಾಗಳನ್ನು ಜೈಲಿಗಟ್ಟುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೊರೊನಾವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಮಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ-ಸೋದರಳಿಯರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೈಫಾಯಿ ಕುಟುಂಬದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ ಸರ್ವಸ್ವವಾಗಿತ್ತು. ಸೋದರಳಿಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ ತಂಗಿಗೆ ಸರ್ವಸ್ವವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕ-ತಂಗಿಯರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತು ಬಂದಾಗ ಭಾರತವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ನಂತರ ಅವರು ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

English summary

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath on Sunday targeted Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra, saying their party cared only for the siblings' "grandmother in Italy" when the country faced the coronavirus pandemic.