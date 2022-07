ಕಸದ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ, ಸಿಎಂ ಫೋಟೋ: ಕಸಗುಡಿಸುವವನಿಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ

Lucknow

oi-Sunitha B

ಮಥುರಾ, ಜುಲೈ 19: ಕಸದ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ, ಸಿಎಂ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಸ ಗುಡಿಸುವವನಿಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ಕಸದ ಗಾಡಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಸದ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಬಾಬಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನೌಕರರ ಸಂಘ ವಜಾಗೊಂಡ ನೌಕರನಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು. ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೌಕರ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮರುಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಪುರಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆತನ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಥುರಾ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್‌ನ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸರ್ ಕರೀಮ್ ಅಖ್ತರ್ ಖುರೇಷಿ ಅವರು ನೌಕರನ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಪುನಃ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಂತಹ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಸಲ್ಲದು ಎಂದು ನಗರಸಭೆ ಹೇಳಿದೆ.

A contractual worker at UP's Mathura Nagar Nigam was terminated after he was found carrying pictures of PM Narendra Modi and CM Yogi Adityanath among other dignitaries in his hand held garbage cart. pic.twitter.com/Jg2x3LW3Mk

English summary

After the photos of PM and CM were found in the garbage cart, there was a demand to keep the fired employee on the job.