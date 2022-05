ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್‌ ಕರೆಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮದುವೆಯನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ವಧು!

Lucknow

oi-Punith BU

ಲಕ್ನೋ: ವಧು ವರನನ್ನು ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ಬೇರೊಬ್ಬ ಹುಡುಗನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೋ ಇಲ್ಲ ತನಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೋ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇವೇ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ವಧು ತನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕನನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಕರೆತರದ ಕಾರಣ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವರನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾಳೆ.

ಕಾನ್ಪುರ ದೇಹತ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಈ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾನ್ಪುರ ದೇಹತ್‌ನ ಮಂಗಲ್‌ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ರೈತನ ಮಗಳ ಮದುವೆಯನ್ನು ಭೋಗ್ನಿಪುರದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 'ಬರಾತ್' (ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆ) ಬಂದಾಗ 'ಜಯಮಾಲ' ಸಮಾರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ವಧುವಿನ ಕುಟುಂಬದವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವಧು-ವರರು ಜೈಮಾಲ್~ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದರು.

English summary

The bride has refused to attend the ceremony, finding that there is no photographer to capture the most memorable moments of her wedding.