ಯುಪಿ: ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಗೋರಖ್‌ಪುರ ಫೆಬ್ರವರಿ 04: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಗೋರಖ್‌ಪುರ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರಪತ್ರದ ಜೊತೆ ನೀಡಿರುವ ಅಫಿಡವಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ತಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ವಿವರವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು 59 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಎಂಎಲ್ಸಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ವೇಳೆಗೆ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ 95.98 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ 1,54,940,54ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮಥುರಾ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್‌ನ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಮಿತ್‌ ಅಗರ್‌ವಾಲ್‌ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಅಡ್ವೊಕಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಎಡಿಆರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಎಸ್‌ಪಿ (ಮಥುರಾ)ಯ ಎಸ್‌ಕೆ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ (ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್) ರಾಹುಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has filed his nomination from the Gorakhpur city assembly constituency. CM Yogi also gave details of his total assets in the affidavit given with the pamphlet.