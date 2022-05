ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ಯಾದವ್ ಪುತ್ರಿ ಶವ ಪತ್ತೆ: ಯುಪಿ SHO ಅಮಾನತು

Lucknow

oi-Sunitha B

ವಾರಣಾಸಿ, ಮೇ 02: ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಚಂದೌಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ (ಮೇ 01) ದರೋಡೆಕೋರ ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ಯಾದವ್ ಅವರ ಮಗಳು ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ದರೋಡೆಕೋರ ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ಯಾದವ್ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ನಿಶಾಳಿಗೆ ಥಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ನಿಶಾ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ವರ್ತನೆಗೆ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಾರಣಾಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸಂಜೀವ್ ಸಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ದರೋಡೆಕೋರ ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ಯಾದವ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ನಿಶಾಳನ್ನು ಸಯ್ಯದರಾಜ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಎಸ್‌ಎಚ್‌ಒ ಥಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅವಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ' ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದರೋಡೆಕೋರನ ಕಿರಿಯ ಮಗಳು ಕೂಡ ಥಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಶಾ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಎಂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

It is alleged that the police rushed to the house of gangster Kanhaiya Yadav and beat and killed his daughter Nishala.