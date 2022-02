Lucknow

oi-Sunitha B

ಲಕ್ನೋ ಫೆಬ್ರವರಿ 4: ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲಲು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿರುವ ಎಸ್‌ಪಿ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ನಾ ದಳ ಕೂಡ ಒಂದು. ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಬಾಕಿಯಿರುವಾಗ ಅಪ್ನಾ ದಳ ಎಸ್‌ಪಿ ಮೇಲೆ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತನಗೆ ನೀಡಿದ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀಡಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಬಾಕಿಯಿರುವಾಗ, ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ನೇತೃತ್ವದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಪಾಲುದಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು "ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವ" ಮೂಲಕ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಿರುಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಎನ್‌ಡಿಎ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷ ಅಪ್ನಾ ದಳ (ಸೋನೆಲಾಲ್) ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾದ ಅಪ್ನಾ ದಳ (ಕಾಮೆರವಾಡಿ) ಎಸ್‌ಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಪ್ನಾ ದಳ 18 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏಳು ಸ್ಥಾನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಜನವರಿ 29 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಎಸ್‌ಪಿ ಬುಧವಾರ ತನ್ನ ನಾಯಕ ಅಮರನಾಥ್ ಮೌರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಅಪ್ನಾ ದಳ (ಕೆ) ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದಾಗ ತೊಂದರೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಗುರುವಾರ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಎಸ್‌ಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ಅಪ್ನಾ ದಳ (ಕೆ) ಎಸ್‌ಪಿ ತನಗೆ ನೀಡಿದ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ರೊಹಾನಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಿಂಡಾರ (ವಾರಣಾಸಿ), ಮರಿಯಾಹು (ಜಾನ್‌ಪುರ್), ಮರಿಹಾನ್ (ಮಿರ್ಜಾಪುರ್), ಘೋರಾವಲ್ (ಸೋನ್‌ಭದ್ರ), ಪ್ರತಾಪ್‌ಗಢ್ ಸದಾರ್ (ಪ್ರತಾಘರ್) ಮತ್ತು ಅಲಹಾಬಾದ್ ಪಶ್ಚಿಮ (ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್) ಹೀಗೆ ಏಳು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಪ್ನಾ ದಳ (ಕೆ) ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಫೆಬ್ರುವರಿ 27 ರಂದು ಐದನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿರತು, ಪ್ರತಾಪಗಢ್ ಸದರ್ ಮತ್ತು ಅಲಹಾಬಾದ್ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಮತದಾನ ನಡೆದರೆ, ಇತರ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಏಳು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲ ನಮಗೆ ಬೇಡ

ಮೈತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲ ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅಪ್ನಾ ದಳಕ್ಕೆ ಎಸ್‌ಪಿ ನೀಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್‌ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಸ್ಪಿ ಮೊದಲು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಸೀಟು ಕೊಡಲಿ. ಯಾವುದೇ ಆಸನವು ವಿವಾದಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಅಪ್ನಾ ದಳ (ಕೆ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಂಕಜ್ ನಿರಂಜನ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಕ್ಷವು ಎಸ್‌ಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಅಪ್ನಾ ದಳ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸದಿದ್ದರೂ, ನಾವು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಿರಂಜನ್ ಹೇಳಿದರು.

ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು, "ಅಖಿಲೇಶ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಎರಡು ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಎಲ್‌ಡಿ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಅವರು ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಲು ಇತರ ನಾಯಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅಖಿಲೇಶ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸೀಟು ಘೋಷಣೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಎಸ್‌ಬಿಎಸ್‌ಪಿ ಇದುವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆರು ಮತ್ತು ಏಳನೇ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಜೆಪಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ'' ಎಂದರು.

ಅಪ್ನಾ ದಳ (ಕೆ) ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಕುರ್ಮಿ ​​(ಒಬಿಸಿ) ಮತದಾರರಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾರಣಾಸಿ, ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಮಿರ್ಜಾಪುರ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಬಣದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣಾ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಅಪ್ನಾ ದಳದ (ಕಾಮೆರವಾಡಿ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಅನುಪ್ರಿಯಾ ಪಟೇಲ್ ಕೇಂದ್ರದ ಎನ್‌ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ, ಅಪ್ನಾ ದಳ (ಸೋನೆಲಾಲ್) ಬಣದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎಸ್ಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಷವಾದ ಜನವಾದಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ (ಜೆಎಸ್ಪಿ) ಗುಸುಗುಸು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಜೆಎಸ್‌ಪಿ ತನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎಸ್‌ಪಿ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ 12 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. "ನಾವು ಬಯಸಿದ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಆರು ಮತ್ತು ಏಳನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಎಸ್‌ಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು (ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್) ಶುಕ್ರವಾರ ಲಕ್ನೋಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ"ಎಂದು ಜೆಎಸ್‌ಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಎಸ್ಪಿ ಪೂರ್ವ ಯುಪಿಯ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಬಲ್ಲಿಯಾ, ಜಾನ್‌ಪುರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್, ಇತರವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬಿಂದ್ ಮತ್ತು ಕಶ್ಯಪ್ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲದೆ, ಎಸ್‌ಪಿಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ದಳ (ಆರ್‌ಎಲ್‌ಡಿ), ಸುಹೆಲ್ದಿಯೊ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷ (ಎಸ್‌ಬಿಎಸ್‌ಪಿ) ಮತ್ತು ಮಹಾನ್ ದಳದೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

English summary

With a week left for the first phase of elections in Uttar Pradesh, the first cracks appeared in the Opposition front with one of the partners of the Samajwadi Party-led alliance “returning” the seats that were part of its share.