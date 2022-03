Lucknow

ಲಕ್ನೋ ಮಾರ್ಚ್ 6: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 10 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಮಾರ್ಚ್ 3 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 6 ಹಂತಗಳ ಮತದಾನ ಮುಗಿದಿದೆ. ಈಗ ಏಳನೇ ಹಂತ ಚುನಾವಣೆ ಮಾರ್ಚ್ 7 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳು ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೆ. ಏಳನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 9 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 54 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಲಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಬಾರಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಹಲವು ದಿಗ್ಗಜರು ಬಯಸಿದ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪಣತೊಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಏಳನೇ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯುಪಿಯ 9 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಅಜಂಗಢ, ಮೌ, ಗಾಜಿಪುರ, ಜಾನ್‌ಪುರ್, ವಾರಣಾಸಿ, ಮಿರ್ಜಾಪುರ, ಗಾಜಿಪುರ, ಚಂದೌಲಿ ಮತ್ತು ಸೋನ್‌ಭದ್ರದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 9 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 54 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದ ಓಬ್ರಾ, ಅತ್ರೌಲಾ, ಅಜ್ಗರ್, ಔರೈ, ಭದೋಹಿ, ಚಕಿಯಾ, ಛಂಬಿ, ದುದ್ಧಿ, ದಿದರ್‌ಗಂಜ್, ಗೋಪಾಲ್‌ಪುರ್, ಘೋಸಿ, ಜ್ಞಾನಪುರ್, ಮಧುಬನ್, ಮುಬಾರಕ್‌ಪುರ್, ಮೊಹಮ್ಮದಾಬಾದ್ ಜ್ಯುವೆಲ್, ಮೌ, ಫಿಶ್ ಸಿಟಿ, ಮಿರ್ಜಾಪುರ, ಮರಿಯಾಹು, ಮಜ್ವಾನ್, ಮೊಹಮ್ಮದಾಬಾದ್, ಮುಘಲ್‌ಸರೈ, ಮುಘಲ್‌ಸರೈ , ರೋಹಿಣಿ, ಸಕಾಲ್ದಿಹಾ, ಸಗ್ರಿ, ಶಿವಪುರ, ಸೇವಾಪುರಿ, ಸೈದ್‌ಪುರ್, ಚುನಾರ್, ಶಹಗಂಜ್, ಜೌನ್‌ಪುರ್, ಮಲ್ಹಾನಿ, ಬದ್ಲಾಪುರ್, ಪಿಂಡಾರಾ, ಅಜಮ್‌ಗಢ, ನಿಜಾಮಾಬಾದ್, ಜಮಾನಿಯಾ, ಫುಲ್‌ಪುರ್- ಪೊವೈ, ಲಾಲ್‌ಗಂಜ್, ಮೆಹರ್‌ಗಢ್, ಜಫ್ರಾಬಾದ್, ಸೈದ್‌ಪುರ್, ಮರಿಹಾನ್, ಘೋರವಾಲ್ ಉತ್ತರ ವಾರಣಾಸಿ ದಕ್ಷಿಣ, ವಾರಣಾಸಿ ಕ್ಯಾಂಟ್, ಗಾಜಿಪುರ, ಜಂಗೀಪುರ ಮತ್ತು ಜಹೂರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಜಂಗಢ, ಮೌ, ಜಹುರಾಬಾದ್, ಮೊಹಮ್ಮದಾಬಾದ್, ವಾರಣಾಸಿ ಉತ್ತರ, ವಾರಣಾಸಿ ದಕ್ಷಿಣ, ವಾರಣಾಸಿ ಕ್ಯಾಂಟ್, ಜ್ಞಾನಪುರ ಏಳನೇ ಹಂತದ ಹಾಟ್ ಸೀಟ್‌ಗಳಾಗಿವೆ.

