ಸಚಿವರ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ ಅಖಿಲೇಶ್

ರಾಂಪುರ (ಯುಪಿ) ಫೆಬ್ರವರಿ 11: ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ (ಎಸ್‌ಪಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಜಂಖಾನ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರ ಪುತ್ರ ರೈತರ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಹೊಸ ಭಾರತ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನವು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಲಖಿಂಪುರ ಖೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ರೈತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಜಯ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಪುತ್ರ ಆಶಿಶ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗುರುವಾರ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ.

ರಾಂಪುರದಲ್ಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಸ್‌ಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಯಾದವ್, "ಬಿಜೆಪಿ 700 ಸ್ಕ್ವಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ರೈತರು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ''ಖಾನ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಆಜಮ್ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಅಜಂಖಾನ್ ಅವರ ಮೇಲೂ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಮ್ಮೆ ಕಳ್ಳತನ, ಕೋಳಿ ಕಳ್ಳತನ, ಪುಸ್ತಕ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ರೈತರನ್ನು ಕಾರಿನ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿ ಕೊಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಹೊಸ ಭಾರತ" ಎಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.

"ನಿಮಗಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಟ್ಟಿದ, ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕಾರಿನಡಿ ರೈತರನ್ನು ಸಿಲುಕಿಸಿ ಕೊಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೈಲಿನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸಿ ರೈತರನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಚುನಾವಣೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಜಾಮೀನು ಪಡೆದು ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದರು.

ಖಾನ್ ಅವರು ರಾಂಪುರದಲ್ಲಿ ಜೌಹರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಸದ್ಯ ವಿವಿಧ ಆರೋಪಗಳ ಮೇಲೆ ಸೀತಾಪುರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಎಸ್‌ಪಿ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ರಾಂಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗನನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೂರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದೆ. ರಾಂಪುರ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. "ಜನರು ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 10 ಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ (ಗುರುವಾರ) ಮತದಾನ ನಡೆದ ದಿನ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

"ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ, ರೈತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ಜನರು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು (ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ) ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಸಹರನ್‌ಪುರದಿಂದ ರಾಂಪುರದವರೆಗೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಿಹಾಕಲಾಗುವುದು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಯುವಕರಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ರಾಂಪುರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ನೀಡಿಲ್ಲ.

"ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಈ ಕ್ರಮ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಎಸ್‌ಪಿ-ಆರ್‌ಎಲ್‌ಡಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಮತ ನೀಡುವಂತೆ ಜನರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

