ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಬಲ್ಲರಾ? ಆಗಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ

ಲಂಡನ್, ಆಗಸ್ಟ್ 1: ಬೋರಿಸ್ ಜಾನ್ಸನ್ ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದ ತೆರವಾಗಿರುವ ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪೈಪೋಟಿ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವಂತಿದೆ. ಲಿಜ್ ಟ್ರುಸ್ ಮತ್ತು ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ನಡುವಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೂಲದ ರಿಷಿಗೆ ಸೋಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಬ್ರಿಟನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವೆ ಲಿಜ್ ಟ್ರುಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಸ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಎಂಬ ಬೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸಿರುವ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಲಿಜ್ ಟ್ರುಸ್ ಗೆಲುವಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇ. 90ರಷ್ಟು ಇದ್ದರೆ, ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಪರ ಇರುವುದು ಶೇ. 10ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ ಮೂಲದ ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಗೆಲುವು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಹೌದು. ಹಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ರಿಷಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಲಿಜ್ ಟ್ರುಸ್ ಬಹಳ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ರಿಷಿ ವಿರುದ್ಧದ ಅಲೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಬರುವಂತೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಐದು ಸುತ್ತು ಗೆದ್ದರೂ ರಿಷಿ ಸುನಕ್‌ಗೆ ಒಲಿಯಲ್ಲವಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಟ್ಟ? ಏನು ಕಾರಣ?

ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಲಿಜ್ ಟ್ರುಸ್ ಪರವಾಗಿ ನಿಲುವು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಿಷಿ ಸುನಕ್‌ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಹೀಗಾಗಿ, ರಿಷಿ ಸುನಕ್‌ಗೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಟ್ಟ ಸಿಗುತ್ತದೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ.

