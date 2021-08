ಯುಕೆ ಕೆಂಪು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾರತ ಔಟ್‌: ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್‌ ನಿರ್ಬಂಧ ಸಡಿಲಿಕೆ

London

oi-Mayuri N

ಲಂಡನ್, ಆ.05: ಭಾರತದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ಯುಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ 10 ದಿನಗಳ ಹೋಟೆಲ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಯುಕೆ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು "ಕೆಂಪು" ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ "ಅಂಬರ್" ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂಬರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ದೇಶಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುವುದು ಎಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 10 ದಿನಗಳ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು. ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಘೋಷಿಸಿದ ಬದಲಾವಣೆಯು ಭಾನುವಾರ ಆಗಸ್ಟ್‌ 8 ರಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲಮಾನ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

"ಯುಎಇ, ಕತಾರ್, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಹ್ರೇನ್ ಅನ್ನು ಕೆಂಪು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂಬರ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಎಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 8 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ," ಎಂದು ಯುಕೆ ಸಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಲು ಬಯಸುವ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಣಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ವಿ ದೇಶೀಯ ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಈಗ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ.

English summary

Fully vaccinated passengers from India will no longer be subjected to compulsory 10-day hotel quarantine as the UK moved the country from its "red" to "amber" list.