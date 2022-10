ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ನೀವು ಯಾವ ಗಿರಾಕಿ? ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಪ್ರಶ್ನೆ

Koppal

oi-Manjunath Shirasangi

ಕೊಪ್ಪಳ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌, 12; ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನನ್ನನ್ನು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ನಮ್ಮ ಗಿರಾಕಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಹಾಗಾದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೀವು ಯಾವ ಗಿರಾಕಿ, ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ನೀವು ಕೂಡ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಗಿರಾಕಿಯೇ. ನೀವು ಈ ಹಿಂದೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಹಳೇ ಟೇಪ್ ತೆರೆದು ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಟ್ವಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಜನರ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಧಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಎಸ್‌ವೈ ಅವರನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದರು. "ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದೆ. ಧಮ್ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ತಡೆಯಿರಿ. ನಾವೆಲ್ಲಾ ಒಂದಾಗಿ ಹೋದರೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಮೊದಲು ಒಂದಾಗಿ ಹೋಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಜನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಪ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮೊನ್ನೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಸಿಎಂ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣಗೆ ಇದೀಗ ನಿರಾಸೆ ಆಗಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಯಾಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಣ, ಜಾತಿ, ಹೆಂಡದ ಬಲದಿಂದ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ: ಬಿಎಸ್‌ವೈ

English summary

Basavaraja Bommai expressed Outrage in Koppal, Where are you Siddaramaiah now? you are also client of Janata Party said. Know more,