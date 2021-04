ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

Kolkata

oi-Sumalatha N

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಏಪ್ರಿಲ್ 1: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ- ಟಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಡುವೆ ಗಲಭೆ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಘಟನೆಯೂ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

Home Minister himself is instructing CRPF, BSF and other jawans to help only BJP and its goons. I apologise to my Election Commission for their silence. We have given so many letters but they are one-sidedly supporting BJP candidates: West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/eBxNLR2sIU