ರಾಜೀಬ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಆಶಿಶ್ ದಾಸ್ ದೀದಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಮುಹೂರ್ತ ನಿಗದಿ

Kolkata

oi-Sunitha B

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಶಾಸಕರು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ (ಬಿಜೆಪಿ) ಸೇರಿದ್ದ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಟಿಎಂಸಿ) ಟರ್ನ್‌ಕೋಟ್ ರಾಜೀಬ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮರು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರುವ ಮೂಲಕ ತಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ರಾಜೀಬ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, "ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಟಿಎಂಸಿಗೆ ಮರುಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರುವ ಮೊದಲು ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ರಾಜೀಬ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಅಜೆಂಡಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಹೊರಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ ತುಂಬಾ ತಡವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ರಾಜೀಬ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಹೇಳಿದರು. "ಪರಿವರ್ತನ್ ಬರುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಜನರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಮಮತಾ ಕೇವಲ ಬಂಗಾಳದ ನಾಯಕಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳ ನಾಯಕಿ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ " ತ್ರಿಪುರಾದ ಜನರು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದಾಗಿ ರಾಜೀಬ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ತನ್ನ ಗುರಿ ತ್ರಿಪುರ ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ರಾಜೀಬ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, "ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದೇ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಯೋಚಿಸಿದ್ದ ತ್ರಿಪುರಾಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಲುಪಬೇಕಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳದ ದೇವಿ ಮಮತಾ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ತ್ರಿಪುರಾದ ಜನರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಪಿಎಂ ಅನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ, ಆದರೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವಂತೆ ನಾನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ನಾನು ತ್ರಿಪುರಾದ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಅವರು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಜನರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. "ಮುಂಬರುವ ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಭಾನುವಾರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮರುಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ನಂತರ ರಾಜೀಬ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಹೇಳಿದರು.

ಇನ್ನೂ 2023ರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಆಶಿಶ್ ದಾಸ್ ಕೂಡ ಟಿಎಂಸಿ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಟಿಎಂಸಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅವರು ಇಂದು ಅಗರ್ತಲಾದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

BJP leader & MLA from Tripura's Surma constituency, Ashis Das, on Tuesday had his head tonsured claiming "penance for the misdeeds" of the BJP-led Govt in Tripura and performed a yagna at Kolkata's Kalighat temple. He quits BJP. pic.twitter.com/3vhblTZaYV