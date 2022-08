Kolkata

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಆಗಸ್ಟ್ 15: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಯೊಬ್ಬರು ಈಜುಡುಗೆ ಧರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕೋರ್ಸ್ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ತಂದೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದರು. ದೂರಿನ ಬಳಿಕ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಸೇಂಟ್ ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಯನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿತು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಘಟನೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ₹ 99 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಆದರೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನಿಂದ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿತನದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್‌ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಬದಲು ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್‌ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ನಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋ ಹೇಗೆ ಹೊರಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವು ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವರು ಖಾತೆಯನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಫೋಟೋದ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

A professor at St. Xavier's University in Kolkata had to resign after an undergraduate student's father complained to the university about an Instagram post in which the professor was wearing a swimsuit.