ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ರೋಡ್‌ ಶೋ

ಕೋಲಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 07: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕೋಲಾರದ ಮುಳುಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರುಡುಮಲೈನಲ್ಲಿರುವ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಶನಿವಾರ ರೋಡ್‌ ಶೋ ಆರಂಭಿಸಿದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರ ಜತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್

ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಮುಖಂಡರು ಕೆಲ ಕಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಕುಳಿತು ವಿರಮಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಜನಾಶೀರ್ವಾದ ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು.

