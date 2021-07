ವಿಸ್ಟಾಡಾಮ್ ಕೋಚ್ ಇರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈಲುಗಳ ಪಟ್ಟಿ

Karwar

oi-Devaraj Naik

ಕಾರವಾರ, ಜುಲೈ 01; ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಾಗುವ ಮೂರು ರೈಲುಗಳಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೋಗಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ತಲಾ ಎರಡು ವಿಸ್ಟಾಡಾಮ್ ಕೋಚ್‌ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಈ ಕುರಿತು ಗುರುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಜುಲೈ7ರಂದು ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಸಂಚರಿಸುವ ಯಶವಂತಪುರ- ಕಾರವಾರ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ (ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06211/ 06212).

ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಿಸ್ಟಾಡಾಮ್ ಕೋಚ್‌ಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ

ಜುಲೈ 8ರಂದು ಸಂಚಾರ ನಡೆಸುವ (ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06575/ 06576) ಮತ್ತು ಜುಲೈ 10ರಂದು ಸಂಚಾರ ನಡೆಸುವ (ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06575/ 06576) ಯಶವಂತಪುರ- ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿಗೆ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಸ್ಟಾಡಾಮ್ ಕೋಚ್‌ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ, ರೈಲು ಸೇವೆ ಪುನರಾರಂಭ

ವಿಸ್ಟಾಡಾಮ್ ಬೋಗಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೋಗಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಲು ಮುಂಗಡ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಗೆ ಜುಲೈ 3ರಿಂದ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಶತಾಬ್ದಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್‌ನ ದರದಂತೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಇರಲಿದೆ.

ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ ಹಂಪಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೈಲು

ವಿಸ್ಟಾಡಾಮ್ ಬೋಗಿ ಏಕೆ?; ವಿಸ್ಟಾಡಾಮ್ ಎಂದರೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಬೋಗಿಗಳು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೈಲು ಬೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಿಟಕಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಾಗಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೊರಭಾಗ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ವಿಸ್ಟಾಡಾಮ್ ಬೋಗಿಯ ಒಳಗೆ ಕೂತಲ್ಲೇ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಬೋಗಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಹಾಗೂ ಕಿಟಕಿಯ ಭಾಗಗಳು ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಗಾಜುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಳೆಗಾಲ ಇರುವುದರಿಂದ ಯಶವಂತಪುರ-ಕಾರವಾರದವರೆಗಿನ ಮಾರ್ಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರೈಲಿನ ವೇಗವನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

English summary

South western railway said that Two Vista Dome coaches will be added to the express special trains in Karnataka. Here are the list.