ಬರಿದಾದ ಸೂಪಾ ಜಲಾಶಯ; ಮುಳುಗಿದ್ದ ಊರುಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ

Karwar

ಕಾರವಾರ, ಜೂ 15: ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಸೂಪಾ ಜಲಾಶಯ ಬರಿದಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಊರಿಗೆ ಊರು ಇದೀಗ ಕೆಸರಿನ ಮಧ್ಯೆ ಗೋಚರವಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ತೊರೆದು ನಿರಾಶ್ರಿತರಾದವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆ, ಬಾವಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕುರುಹುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇದೀಗ ಭಾವುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯ್ಡ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಪಾದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಈ ಸೂಪಾ, ಕೊಡಸಳ್ಳಿ, ಕದ್ರಾ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಪರಿಣಾಮ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಸೂಪಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ‌ ಸೂಪಾ ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಿದಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಊರುಗಳು ಗೋಚರವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮನೆಯ ಅವಶೇಷಗಳು, ಬಾವಿ, ಶಾಲೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕುರುಹುಗಳು ಕಾಣಿಸತೊಡಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಭಾವುಕರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Supa Dam the biggest dam built across the Kali River has gone dry this year because of excess use for power generation. As the backwater dry up, several villages appear after several decades.