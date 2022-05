ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಎನ್. ದಿನೇಶ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಕಿಪಿಡಿಯಾ ಪೇಜ್

Karnataka

oi-Muralidhara V

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ. 24: ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜನಪ್ರಿಯ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಎನ್. ದಿನೇಶ್ ಅವರ ಪೊಲೀಸ್ ಜರ್ನಿಯ ಸಾಹಸ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ವಿಡಿಪಿಡಿಯಾ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ಮುಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಎಂ.ಎನ್. ದಿನೇಶ್ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಾಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ವಿವರಗಳನ್ನು ವಿಡಿಪಿಡಿಯಾ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎಂ.ಎನ್. ದಿನೇಶ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಸ್ತಾನದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳದ ಎಡಿಜಿಪಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂ.ಎನ್. ದಿನೇಶ್ ಸೊಹರಬುದ್ದೀನ್ ಹಾಗೂ ತುಳಸಿರಾಮ್ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳದ ಎಡಿಜಿಪಿಯಾಗಿ ಸರಣಿ ಐಎಎಸ್, ಐಆರ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಾನಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಕಿಪಿಡಿಯಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಎಂ.ಎನ್. ದಿನೇಶ್ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿ ಕೇಸಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 124 ಸುದ್ದಿಗಳ ಲಿಂಕ್ ನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಎಂ.ಎನ್. ದಿನೇಶ್ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಎಂ.ಎನ್. ದಿನೇಶ್, "ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ವಿವರ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಿಗುವಂತೆ ನೈಜ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಇಡೀ ನನ್ನ ಜೀವನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನಿಂತಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ," ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Dinesh MN is an IPS officer from Karnataka. Currently working as Additional Director General of Police of Anti Corruption Bureau, Rajasthan. Wikipedia page published on Karnataka Based IPS Officer MN Dinesh. Know more.