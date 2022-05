ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ವಿವಾದ: ಆಗಸ್ಟ್ ಕಳೆದರೂ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಿಗುವುದು ಡೌಟು

Karnataka

oi-Puttaraju S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ27: ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಧ್ಯೆಯ ಸರ್ಕಾರದ್ದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕು. ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾದರೇ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯ ಆರಂಭ , ಸಮವಸ್ತ್ರ ವಿತರಣೆ, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ , ಬಿಸಿಯೂಟ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಗಲೇಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ನೆಪವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿತರಿಸದೇ ಕಳ್ಳಾಟವಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ, ಅನುದಾನಿತ , ಖಾಸಗಿ ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿರಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಂತೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತವನ್ನು ವಿತರಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ, ಪುಸ್ತಕ ಮರು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಠ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಸುವ ಕುರುಡು ಜಾಣ ನಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಗೊಂದಲಗಳು ಉಂಟಾಗಿದೆ. 2022-23ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷವನ್ನು ಮೇ 16ರಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ನಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಲು ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಶಾಲೆಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಪುಸ್ತಕವಿನ್ನು ಮುದ್ರಣವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತರ ವಿತರಣೆಗೆ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ.

English summary

Due to the controversy over textbooks, schools are not getting the full book. Teachers are confused about what to do with the lesson. know more