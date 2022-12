ಹಿಂಸಾಚಾರ ತೊರೆಯಲು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಆರಂಭಿಸಿ: ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ

Karnataka

oi-Punith BU

ಮೂಡುಬಿದಿರೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 26: ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಂಬೂರಿಯಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿಯ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್‌ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಂಬೂರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮೊದಲ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಂಬೂರಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಅಧಿವೇಶನ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ: ಸಿಎಂ ಸ್ಪಷನೆ

ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಧರ್ಮಗಳೇ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೆ. ಇದನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು, ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮಹಾನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು. ಅಂತಹ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ತಿಳಿಸಿದರು.

English summary

Chief Minister Basavaraj Bommai said that there is a need for cultural revolution through programs like International Cultural Jamboree to bring about improvement in the nation.