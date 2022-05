Karnataka

oi-Puttaraju S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ19: ಎಸ್‌ಎಸ್ಎಲ್‌ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೆರೆದಿದಿದ್ದರು. ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳಿಸಿದವರು ಯಾರು ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಥಮ , ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊನೆ ಎಂಬುದರ ಪೈಪೋಟಿಯು ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್‌ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಗ್ರೇಡ್ ವೈಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 34 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್‌ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ಉತ್ತೀರ್ಣದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಬಿಡುವುದು. ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿಕೊಡುವುದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯೇ ಟಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂಬರ್ ಸ್ಥಾನಮಾನವೇ ಬೇಡವೆಂದು ಗ್ರೇಡ್ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರೇಡ್ ಅನ್ನು ಎ, ಬಿ, ಸಿ ಎಂದು ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

Karnataka SSLC Examination Results Published. districts are divided on the basis of grade wise. Report on what percentage of points will be scored. know more.