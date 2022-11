ಆರು ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಿದೆ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ?

Karnataka

ಬೆಂಗಳೂರು, ನವೆಂಬರ್‌ 30: ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲು ನಿಲುಗಡೆ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ದೊಡ್ಡಜಾಲ, ಆವತಿಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ನಿಲುಗಡೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಿವೆ.

ಮುಚ್ಚಲಿರುವ ಇತರ ನಿಲ್ದಾಣಗಳೆಂದರೆ ಕೋಲಾರ ಸಮೀಪದ ಹುಡುಕುಲ ಮತ್ತು ಜನ್ನಗಟ್ಟಾ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಗಿಡ್ನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕೊಟ್ಟಚೆರುವು. ಈ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನೇಮಿಸಲಾದ ಅನೇಕ ನಿಲುಗಡೆ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಕಾರಣ ಕಡಿಮೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ರೈಲ್ವೆಯು ಈ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿಲ್ಲ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನಿಗದಿತ ವೇತನವನ್ನು ನೀಡಲು ತಯಾರಿಲ್ಲ.

ರೈಲು ನೌಕರರ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಆದಾಯವು ರೈಲ್ವೆವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸದಿರುವುದು ಇಲ್ಲವೆ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ನಿಲುಗಡೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸದ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಜೋಡಿ ರೈಲುಗಳು 16549, 16550 ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು - ಕೋಲಾರ- ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಮೊ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ 06387,06388 ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು - ಕೋಲಾರ-ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಮೊ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು ದೊಡ್ಡಜಾಲ ಮತ್ತು ಆವತಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಏಳು ಜೋಡಿ ರೈಲುಗಳು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿವೆ. ದೊಡ್ಡಜಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ನಿಲುಗಡೆ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದವರೆಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅನೇಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೈಲ್ವೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ ಇನ್ನೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ದುಗರ್, ದೊಡ್ಡಜಾಲ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎಲ್ಲಾ ರೈಲುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ನಿಲುಗಡೆ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಅವರ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೆಮು ರೈಲುಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

English summary

As there are no station agents to issue tickets to passengers, six stations including Doddajala and Avathihalli in Bengaluru division will be closed from December 1.