ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಿರೀಟ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಮುಡಿಗೆ

Karnataka

ಮುಂಬೈ ಜು. 4: ಮುಂಬೈನ ಜಿಯೋ ವಲ್ಡ್‌ ಕನ್ವೆಂನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ 'ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಲ್ಡ -2022'ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಿರೀಟ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಈ ಕುರಿತು ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾವು ಭಾನುವಾರ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿನ್ನರ್ ಆದರೆ, ಮೊದಲ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ರೂಬಲ್ ಶೇಖಾವತ್ ಮತ್ತು ಶಿನಾತಾ ಚೌಹಾನ್ ಅವರು ಎರಡನೇ ರನ್ನರ್ ಆಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.

ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಜೇತ ಮಹಿಳೆಯರು ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬದುಕಿನ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಗಳಿಗೆ, ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದು ವೇದಿಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಅವು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದು, ಹೇಳಲು ಹರ್ಷ ವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾವು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

English summary

Karnataka's Sini Shetty Crowned Femina Miss India 2022 on Sunday at Mumbai, Sini is out of a new beauty queen of the india, Rubal Shekhawat is 1st runner up and Shinath Chauhan she is 2nd runner up