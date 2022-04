15 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಾಹನಕ್ಕೆ FC ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಫಿಕ್ಸ್!

Karnataka

ಬೆಂಗಳೂರು, ಏ. 05: ಇನ್ಮುಂದೆ ಆನೆ ಸಾಕಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಾಹನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ! ಒಂದೆಡೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಏರಿಕೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಗುಜರಿ ನೀತಿಯ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ದಂಡದ ಉಪಟಳ! ಹಳೇ ವಾಹನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬದಲಿಗೆ ಶೇಂಗಾ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಮಾರಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳಿತು!

ಹಳೇ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಗುಜರಿಗೆ ಮಾರಲು ಜನರನ್ನು ಪ್ರೇರಪಿಸಲು ಗುಜರಿ ನೀತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೊಸ ದಂಡ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಾಹನಗಳ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ದಂಡದ ಮೊತ್ತ ಹದಿನಾರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದರಿಂದಲೇ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಸೂಲಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ.

Vehicle Scrappage Policy: ಹೊಸ ಗುಜರಿ ನೀತಿಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತಾ?

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ದಿನ ವಹಿ ವಿಧಿಸುವ ಬಡ್ಡಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ವಾಹನಗಳ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ) ಮಾಡಿಸದಿದ್ದರೆ ದಿನ ವಹಿ ದಂಡ ಬೀಳಲಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 50 ರೂ. ನಂತೆ ದಂಡ ಬೀಳಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಷರಾ ಬರೆದರೆ, ಹೈವೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಗುಜರಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹಳೇ ವಾಹನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೇ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಬೇರೆ ವಿಧಿಯಿಲ್ಲ.

