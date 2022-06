ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣು!

Karnataka

oi-Muralidhara V

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂ.6: ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಸಚಿವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಲಾಂಛನ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಸರಿನ ನಾಮ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅಪರಾಧ. ಬಳಸಿದವರಿಗೆ ದಂಡ ಬೀಳಲಿದೆ. ಜತೆಗೆ ನಾಮಫಲಕ ಹಾಗೂ ಲಾಂಛನಗಳನ್ನು ಅರ್‌ಟಿಓ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಿತ್ತೊಗೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ ದಂಡ ಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನಾಮಫಲಕ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಲಾಂಛನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ವಾಹನಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಹೊಸ ಅಭಿಯಾನ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ.

ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ನಾಮಫಲಕ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಲಾಂಛನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಹೊಸ ಅಭಿಯಾನ ಶುರುಮಾಡಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಸಿಎಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವ ದೊಣ್ಣೆ ನಾಯಕ ಸಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಲಾಂಚನ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಸರು, ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಬಳಸಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅಂತಹ ವಾಹನದ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆದು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಗೆ ರವಾನಿಸಿದರೆ, ಇಲಾಖೆಯೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತ ಟಿ.ಕೆ.ಎಚ್‌. ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

RTO officials to remove Private Vehicles Reg. No. Plates for Displaying Govt Names and Emblems and fine will levy on them. Know more.