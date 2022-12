ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ ಉಚಿತ: ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ

Karnataka

ನವದೆಹಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 22: ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರು ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಇಂದು ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ 19ರ ನಂತರ ಜನರು ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಕೋವಿಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 20 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ 80 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ, ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಹೇಳಿದರು.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 1 ಕಿಲೋ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು 36 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂರು ರೂ.ಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. 1 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ 33 ರೂ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇದೆ. 26 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಗೋಧಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಎರಡು ರೂ.ಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 24 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಬ್ಸಿಡಿಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

Union Minister of State for Agriculture and Farmers' Welfare Shobha Karandlaje has informed in New Delhi about the measures taken by the Central Government for food security.