ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ವಿವಾದ: ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿ ಸುತ್ತದ ಪಠ್ಯ"ರಾಜ'ಕೀಯ ಮರ್ಮ..!

Karnataka

oi-Puttaraju S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂನ್ 23: ಪಠ್ಯ ವಿವಾದ ಪುಸ್ತಕ ವಿವಾದ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರಿದಾಗಲೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರೇ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಮರು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಮರು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ವಿರುದ್ದ ಸಾಹಿತಿ ವರ್ಗ. ಮಠಾಧೀಶರು ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಹ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಮರು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದರ ವಿರುದ್ದ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಮರುಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಉದ್ದೇಶವೇ ಒಕ್ಕಲಿಗ ರಾಜಕೀಯ.

ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಆರ್ ಅಶೋಕ್‌ರವರು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳೇನು. ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಲೋಪವನ್ನು ಸರಿ ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತ, ಭಾರತೀಯರ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದೂ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಮರು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕುವೆಂಪುರವರ ಪದ್ಯ ಮತ್ತು ಗದ್ಯವನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 8 ರಿಂದ 7ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ನಾವು 10ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳೊಂದಿದೆ ಯಾವ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಯಾವ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

English summary

Karnataka Revenue Minister, R Ashok said that there were just 7-8 mistakes in the newly revised school textbooks when compared to 150 mistakes during the Siddaramaiah-led Cong govt. Justifies Karnataka Text Book Revision. Know more.