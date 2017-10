ಬೀದರ್‌ : ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಲೆಳೆದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿದ ಮೋದಿ

ಬೀದರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 : ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬೀದರ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಸಮಾವೇಶ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಬೀದರ್-ಕಲಬುರಗಿ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ನಂತರ ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೋದಿ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಜನತೆಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ : ಮೋದಿ

* ಬೀದರ್-ಕಲಬುರಗಿ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

Development projects stalled since the Congress rule are being completed now. Congress only believed in 'Atkana', Latkana' & 'Bhatkana': PM pic.twitter.com/vP5EemRh4R — ANI (@ANI) October 29, 2017

* ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, 'ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಜನಪರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

* ನಾನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಪೂರ್ಣವಾಗಲು ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು

When we're fighting corruption,Congress has become insensitive. When Gujarat was flooded, their ministers were sitting in Bengaluru: PM Modi pic.twitter.com/Z7qbMVv9XS — ANI (@ANI) October 29, 2017

* ನಾನು ಕೆಂಪುಕೋಟೆ ಮೇಲೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. 18000 ಮನೆಗಳಿಗೆ 1000 ದಿನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು. ಇನ್ನೂ ಸಾವಿರ ದಿನ ಕಳೆದಿಲ್ಲ 15000 ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

* ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತನಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯವಾದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಬಡವನಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯವಾದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಬಡವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ.

* ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 26 ಸಾವಿರ ಕಿ.ಮೀ.ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

Infrastructure plays a vital role in taking the Nation to greater heights. India needs the best railways, roadways, airways & waterways: PM — narendramodi_in (@narendramodi_in) October 29, 2017

* ರೈತರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಣ ರೈತರನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲೇ ಅದನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಲೂಟಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದೆ.

* ನಾವು ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಗಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದೆವು. ಜನರಿಗೆ ಅದು ತಲುಪುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡೆವು.

ಮೋದಿ ಭಾಷಣದ ವಿಡಿಯೋ

