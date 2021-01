ಸುಂದರ, ಅದ್ಭುತ, ಅಮೋಘ, ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ nat geo ಕನ್ನಡ

Karnataka

oi-Mahesh Malnad

ಸುಂದರ, ಅದ್ಭುತ, ಅಮೋಘ, ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಎಂಬ ಪ್ರೋಮೋ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಚಾನೆಲ್ (NGC) ತನ್ನ ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈಗ ಆಶ್ಚರ್ಯಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಿಯಾಗ್ರಫಿಕ್ ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಚಾನೆಲ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಜನವರಿ 31ರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಟ್ ಜಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿವೆ. ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಸುಮಾರು 43 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 172 ದೇಶಗಳಿಗೆ NGC ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರಲು ಶುರುವಾಯ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಸಕಲ ಜ್ಞಾನ-ಮನರಂಜನೆ

ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರುಷಗಳಿಂದ ಬನವಾಸಿ ಬಳಗ, ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಹಕ ಕೂಟ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಕನ್ನಡಪರ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಅವಿರತವಾದ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ, ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಖೇನ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸದ ಫಲವಾಗಿ ಇಂದು ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಫೀಡ್ ನೀಡಲು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮುಂದಾಗಿವೆ.

ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಶುರುಗೊಂಡ ಹೊಸಗಾಳಿ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಓಟಿಟಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಬಹುಬೇಗ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಸೋನಿಕ್ ಮತ್ತು ನಿಕ್ ಚಾನೆಲ್ ಗಳಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು, ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್, ಡಿಸ್ಕವರಿ ಚಾನೆಲ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನು ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಜೀ5, ಹಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ.

Tune in to National Geographic and enjoy watching your favourite shows in your preferred language. National Geographic is now available in Kannada. #NatGeoNamaskara pic.twitter.com/nBkrZ1qgly