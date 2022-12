ರೌಡಿ ಬೆತ್ತನಗೆರೆ ಶಂಕರನನ್ನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹ: ಫೋಟೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌

Karnataka

oi-Ravindra Gangal

ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 03: ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ರೌಡಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರವೀಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮೋಸ್ಟ್‌ ವಾಂಟೆಡ್‌ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್‌ ಸೈಲೆಂಡ್‌ ಸುನೀಲ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೇಸರಿ ಪಕ್ಷವು ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್‌ಗಳಾದ ಫೈಟರ್‌ ರವಿ ಹಾಗೂ ಬೆತ್ತನಗೆರೆ ಶಂಕರ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಕುಖ್ಯಾತ ರೌಡಿ ಬೆತ್ತನಗೆರೆ ಶಂಕರನನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಧ್ವಜ ನೀಡಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೊವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮೂಲಕ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

English summary

The issue of rowdies appearing with BJP leaders has become a topic of discussion in the country. The saffron party was embarrassed by the issue of the most wanted gangster Silend Suneela sharing the stage with BJP leaders. After this incident, it was reported that rowdy sheeters like Fighter Ravi and Bettanagere Shankar appeared with BJP leaders. Congress has shared a photo of notorious rowdy Bettanagere Shankar being received by BJP MP Pratap Singh with the party flag,