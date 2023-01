'ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮನಗೆಲ್ಲಲು ಮೋದಿ ಸೂಚನೆ': ಕರ್ನಾಟಕ ಚುನಾವಣೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಠಿಣವಾಯಿತೇ?

Karnataka

oi-Ravindra Gangal

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜನವರಿ 19: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿವೆ. ವಿವಿಧ ಪ್ರಬಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನರನ್ನು ಮೂರು ವೋಟ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಹಾಗೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಪಕ್ಷವು ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಕುರುಬರು, ದಲಿತರ ಅಹಿಂದ ಮತಗಳ ಆಸರೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಪಕ್ಷವು ಹಳೇ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಪ್ರಬಲ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಮತಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಬಿಜೆಪಿಯು ಹೊಸದೊಂದು ಬಾಂಬ್‌ ಸಿಡಿಸಿದೆ. ಇದು ತನ್ನದಲ್ಲದ ಸಿದ್ದಾಂತದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಮೋದಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಬ ರಾಜ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನೆನಪಾಗುವುದು: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

English summary

The party has to be brought back to power in Karnataka. Yeddyurappa said that if the BJP wants to come back to power, Modi has to win the trust of Muslims