ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬರುವ ಅನಾಥ ಶವ, ಇಲ್ಲಿ ಸರಕಾರದಿಂದಲೇ ಗೌರವದ ವಿದಾಯ

ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಪಾಪವೆಲ್ಲಾ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂಗಳ ನಂಬಿಕೆ. ದೇವನದಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ, ಸಾಲುಸಾಲು ಅನಾಥ ಶವಗಳು ತೇಲಿಬಂದು ದಡದಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು.

ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕೊರೊನಾದ ತೀವ್ರತೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಶವಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ್ದು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರ ಸರಕಾರ ಒಬ್ಬರೊನ್ಜೊಬ್ಬರನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನ ಒಂದು ಕಡೆ..

ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಕೊರೊನಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸರಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅದು ಆಮೇಲಿನ ಮಾತು. ಆದರೆ, ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕಂತೂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸರಕಾರ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಗೆ ಶಹಬ್ಬಾಸ್ ಹೇಳಲೇ ಬೇಕು.

ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆನೇ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಸರಕಾರವೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು, ವಾರಸುದಾರರು ಇಲ್ಲದ, ಅನಾಥವಾಗಿ ದಹಿಸಿಹೋದವರ ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದರಂತೇ ನಡೆದುಕೊಂಡರು.

