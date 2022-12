Karnataka

ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 29: ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೋವಿಡ್ -19 ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಪಬ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾಸ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರಕ್ಕಾಗಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಮುಖಗವಸುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಪಬ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೊ ಬಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ.

ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುಲು ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಟೋಕಾ ಪಬ್‌ನ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಜೋಯಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಿಎಚ್‌ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಸರ್ಕಾರವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸದಂತೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದು ಜೋಯಲ್ ಹೇಳಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಮತ್ತು ಲಿಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಪಬ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿವೆ.

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನಾದಿನದಂದು ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆ, ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೋರಮಂಗಲದಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಕಾರಣ, ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಬೆಳಕನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು (ಬಿಟಿಪಿ) ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಟೇಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಿ ಸಿ ರಾವ್, ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ 50,000 ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು 750 ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು 200 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಪಾವತಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಟೇಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ ಕೋವಿಡ್ ಸೂಕ್ತ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

