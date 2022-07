ಸರ್ಕಾರ ವಿರುದ್ಧ ಜನಧ್ವನಿಯಾಗುವಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಫಲ!

Karnataka

oi-Lavakumar B M

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜುಲೈ 19: ಪಕ್ಷದ ಆಂತರಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ 2023ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಹುಮತ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದೀಚೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹೋರಾಟ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿದು, ಕೇವಲ ಸಿಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿಚಾರ ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬಂದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗುದ್ದಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ.

ಯಾವ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಆಂತರಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯುವ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಜನಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಹೊರಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದರೆ, ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ನಾಯಕರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಸಿಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗುದ್ದಾಡಬಹುದಿತ್ತು.

ಮತದಾರರು ಜಾಗ್ರತರಾಗದಿದ್ದರೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲ!

ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಂದಿದೆ. ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಹುದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಕೊರತೆಯಿದೆ.

ಸಾಮೂಹಿಕ ನಾಯಕತ್ವದ ಹೋರಾಟದ ಜಪ ಮಾಡುವ ನಾಯಕರು. ಒಂದಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಪರೂಪವೇ. ಜತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿದ್ದ ಹಲವು ವಿವಾದದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದರಾದರೂ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಿಲುವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ.

Party's internal survey has said that Congress is likely to get a majority in the state assembly elections to be held in 2023. But the present situation in Karnataka congress suffers internal quarrels and failed to be a voice for the people in Karnataka.