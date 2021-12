ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಕಾನೂನಿಗಿಂತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣ!?

Karnataka

oi-Puttappa Koli

ಬೆಳಗಾವಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 23: ಬೆಳಗಾವಿಯ ಚಳಿಗಾಲದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರರವರು ಮಂಗಳವಾರ (ಡಿ.21)ದಂದು ಒಟ್ಟು 14 ಸೆಕ್ಷನ್​ಗಳಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2021 ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು.

ಮತಾಂತರ ಎಂದರೆ ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಧರ್ಮವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2021ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಮಸೂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಪ್ಪು ನಿರೂಪಣೆ, ಬಲ, ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಭಾವ, ಬಲಾತ್ಕಾರ, ಆಮಿಷ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮೋಸದ ವಿಧಾನದಿಂದ ಒಂದು ಧರ್ಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ "ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮತಾಂತರ'ವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೊಸ ಮಸೂದೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನೋಟವು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಕಾನೂನುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷೆ ಮೂರರಿಂದ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ 25,000 ರೂ. ಇದ್ದರೆ, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು 15,000 ರೂ. ದಂಡ ಇದೆ.

ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣೆ ಮಸೂದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 3ರ ಪ್ರಕಾರ "ಮಾರ್ಗ ಅಥವಾ ಮತಾಂತರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ, ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಧರ್ಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ನಿರೂಪಣೆ, ಬಲ, ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಭಾವದ ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ದಂಡ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಬಲಾತ್ಕಾರ, ಆಮಿಷ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮೋಸದ ವಿಧಾನದಿಂದ ಅಥವಾ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಧಾನದಿಂದ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಮತಾಂತರಗಳಿಗೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡುವ ಅಥವಾ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಮಸೂದೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಮಸೂದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತವಿರುವ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್‌ ರಾಜ್ಯಗಳು ವಿವಾಹದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮತಾಂತರವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ವಿವಾಹವನ್ನು ಅನೂರ್ಜಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಗುಜರಾತ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ 2021ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನಿನ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಭಾಗವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಿತು ಮತ್ತು ಈ ನಿಬಂಧನೆಯು ಮದುವೆಯು ಮತಾಂತರದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಎಂದು ಊಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಗಾತಿಯು ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮತಾಂತರಗೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಅನೇಕ ಅಂತರ್ಧರ್ಮೀಯ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಈ ತಡೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, "ಮದುವೆಯ ಭರವಸೆ' ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತಾಂತರವನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಮಸೂದೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಮತಾಂತರಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಅದು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಅಂತರ್‌ಧರ್ಮೀಯ ದಂಪತಿಗಳು ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಅನುಮಾನಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಮತಾಂತರ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರೆ, ಆ ದೂರು ಈ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಯಾರು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು

ಮತಾಂತರಗೊಂಡವರು ಅಥವಾ ಮತಾಂತರಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು, ಯಾವುದೇ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿ, ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಅಥವಾ ದತ್ತು ಪಡೆಯುವ ಸಂಬಂಧಿ, ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಹವರ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರು (ಪೋಷಕರು, ಸಹೋದರ, ಸಹೋದರಿ ಅಥವಾ ರಕ್ತ, ಮದುವೆ ಅಥವಾ ದತ್ತು ಪಡೆದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ) ಬಲವಂತದ ಮತಾಂತರವನ್ನು ಆರೋಪಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೊಸ ಮಸೂದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ 'ಅಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಬಲವಂತದ' ಮತಾಂತರ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯ ಮೂಲಕ ಬಲವಂತದ ಮತಾಂತರ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯು ಮತಾಂತರವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಮತಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಕಾನೂನಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಿಂದ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಈ ನಿಬಂಧನೆಯು "ಅಂತರ್‌ಧರ್ಮೀಯ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಗುಜರಾತ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವರ ಮದುವೆಯು ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಮತಾಂತರಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಪುರಾವೆಯ ಹೊರೆಯನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ.

ಅಕ್ರಮ ಮತಾಂತರಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಮಾಣವೇನು?

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತಾಂತರದ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ 3ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 25,000 ರೂ. ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

'ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ' ಮತಾಂತರಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕ, ಮಹಿಳೆ ಅಥವಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು 3ರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು 50,000 ರೂ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾನೂನು ಕಡಿಮೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷೆ ಒಂದು ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು. ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ದಂಡ 15,000 ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 25,000 ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

'ಸಾಮೂಹಿಕ ಮತಾಂತರ'ದ ವೇಳೆ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ 'ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಮತಾಂತರ' ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದರೆ, ಆರೋಪಿಯು ಮೂರರಿಂದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಆದೇಶಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಆರೋಪಿಯು ಮತಾಂತರವಾದ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಅಪರಾಧಿಯು ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡಕ್ಕೆ ಸಹ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

ಮತಾಂತರದ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಮದುವೆಯನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ಅನೂರ್ಜಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಸೂದೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು

* ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಾಗಲೀ ಅಥವಾ ವಸ್ತುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಾಗಲೀ ನೀಡುವ ಯಾವುದೇ ಉಡುಗೊರೆ, ಪ್ರತಿಫಲ, ಸುಲಭ ಹಣ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವುದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2021 ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ.

* ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಡೆಸುವ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ, ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮದುವೆಯಾಘುವುದಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನ, ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ದೈವಿಕ ಅಸಂತೋಷ ಅಥವಾ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವೈಭವೀಕರಿಸುವುದು ಮತಾಂತರದ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

* ತಪ್ಪು ನಿರೂಪಣೆ, ಬಲವಂತ, ವಂಚನೆ, ಅನುಚಿತ ಪ್ರಭಾವ, ಒತ್ತಾಯ, ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯ ವಾಗ್ದಾನದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಧರ್ಮದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮತಾಂತರದ ನಿಷೇಧ.

* ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಮತಾಂತರ ಅಥವಾ ವಿಪರ್ಯಯದ ಏಕ ಮಾತ್ರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಮದುವೆಯನ್ನು ಅಸಿಂಧುವೆಂದು ಘೋಷಿಸುವುದು.

* ಮತಾಂತರ ಅಗಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ 60 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಫಾರ್ಮ್ 1 ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬಳಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು.

* ಮತಾಂತರ ಮಾಡಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ಈಗಾಗಲೇ ಫಾರ್ಮ್ 2 ಅನ್ನು ಭರ್ತಿಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು.

* ಮತಾಂತರವಾದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಘೋಷಣಾಪತ್ರವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ನೀಡಬೇಕು.

* ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ 21 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಮತಾಂತರ ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖುದ್ದು ಹಾಜರಾಗಿ ಗುರುತು ನೀಡಬೇಕು.

* ಈ ವೇಳೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮತಾಂತರೊತ್ತರ ಘಟನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಘಟನೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

* ತಕರಾರುಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಕರಾರು ಎತ್ತಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ತಕರಾರಿನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು.

* ಮತಾಂತರ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.

* ತಕರಾರುಗಳಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳಾದ ಕಂದಾಯ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು.

* ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್​‌ರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಮತಾಂತರ ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುವ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು.

* ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ನೆರವು ಹಾಗೂ ದುಷ್ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ.

English summary

A primary look at the new Karnataka Anti Conversion Bill shows that the law is even more stringent than those introduced in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Gujarat.