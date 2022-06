ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ –ಜೆಡಿಎಸ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಮಂತ್ರ ನಗಣ್ಯ!

Karnataka

ಮೈಸೂರು, ಜೂನ್ 10: ಜಾತ್ಯತೀತ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸುತ್ತಾ, ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಕೋಮುವಾದಿ ಎಂಬಂತೆ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಾ ಒಂದಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಬಳಿಕ ಬದ್ಧವೈರಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯದ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಮಂತ್ರ ನಗಣ್ಯವಾದಂತಾಗಿದೆ.

ವಿಧಾನಸಭಾಚುನಾವಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ದಾಳವನ್ನು ಉರುಳಿಸಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದವು. ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ಎರಡುಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರಿಂದ ಹೊರ ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೋಗಸ್ ಕೇವಲ ಮತದಾರರನ್ನು ಯಮಾರಿಸುವ ತಂತ್ರ ಎಂಬುದನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದೆ.

ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್‌ನ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸಗೌಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ರಾಜ್ಯಸಭೆ: ಪವಾಡ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಗೆಲುವು!

ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ರಮೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್ ಇಬ್ಬರೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಗೌಡರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಮತ ಹಾಕುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ನಾಯಕರ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಗೌಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಮತಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಜೆಡಿಎಸ್ ವಿರೋಧ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

The relationship between the Congress and the JDS has ended after the Rajya Sabha elections and it is certain that they may not be together in near future.