ನಾಲ್ಕು ನಿಗಮ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಾನವೀಯ ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀರಾಮುಲು

oi-Muralidhara V

ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿ. 22: ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಮುಷ್ಕರ ಕೈಗೊಂಡು ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾ ಆಗಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ನಿಗಮಗಳ ನೌಕರರನ್ನು ಮಾನವೀಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ವಜಾ ಆಗಿರುವ ನೌಕರರನ್ನು ಮರಳಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಬಿ. ಶ್ರೀರಾಮುಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಸಚಿವರ ಈ ಭರವಸೆ ಮಾತು ಹೊರ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಜಾ ಅಗಿರುವ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಏಕ ಪಕ್ಷೀಯ ವರದಿಯನ್ನಾಧರಿಸಿ ವಜಾ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 2500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೌಕರರು ಕಳೆದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕೆಲಸ, ವೇತನ ಇಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡಿದ್ದರು.

ರೋಬೋ ಪಾಪಣ್ಣನ ವರದಿಗೆ ಅಮಾಯಕ BMTC ನೌಕರರು ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾ!

ನ್ಯಾಯ ಕೋರಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದನ್ನೇ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರ ಅನ್ನ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರು ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವೀಯ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಜಾ ಆಗಿರುವ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರು ಮರು ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಚಿವ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಕ್ರಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

English summary

The government has approved the re-joining of transport workers who were fired from the strike know more