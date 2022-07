ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮೂಲಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕ ಬೇಡವೆಂದ ಹೈಕೋರ್ಟ್

Karnataka

oi-Virupaksha Hokrani

ಬೆಂಗಳೂರು,ಜು.30. ಸರ್ಕಾರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮೂಲಕ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಸರಿಸಬಾರದು, ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನೂರಾರು ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಾಯಂಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ವೇಳೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ.

ಆರ್‌. ಅಶ್ವಿನಿರಾಜ್‌ ಹಾಗೂ ಇತರರು ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕಾಯಂಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅರ್ಹತೆ ಕಾಣದಿದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆದು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮೂಲಕ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಪರಿಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ನಾಯಿಕೊಡೆಗಳಂತೆ ಏಜೆನ್ಸಿ:

ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಜ್ಯದ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ 10 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾಯಿಕೊಡೆಗಳಂತೆ ಬೆಳೆದಿವೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ನೇಮಕಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅನುಮತಿಯ ಮೇಲೆ ಉಚ್ಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಮವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

"ಶಿಕ್ಷಕನು ತನ್ನ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳದಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂಬಳದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವ ಶ್ರಮವನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ'' ಎಂದು 2011-12ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇತನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರೋಫಾರ್ಮಾವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವೇತನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಚಾರ್ಟ್, ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಬೋಧನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಬಳದಿಂದ ಮಾಸಿಕ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದು:

"ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕನು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನದ ದೀಪ, ಮಗುವಿನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮುನ್ನುಡಿ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವ್ಯತ್ಯಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬೇಕು, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೋಧನಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳಿಸಬೇಕು'' ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

