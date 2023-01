ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಚಿರತೆ, ಹುಲಿಗಳಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ-ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷದ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ-ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷದ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಚಿರತೆಗಳು ಮತ್ತು ಹುಲಿಗಳಿಗೆ ಬಹು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಇಲಾಖೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರಗಳ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. 200 ರಿಂದ 250 ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಚಿರತೆ ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪುನರ್ವಸತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಚಿರತೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಸಂಜಯ್ ಗುಬ್ಬಿ ಅವರ ಕರೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ದಿ ಹಿಂದೂ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿರತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಬಂದ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕವನ್ನು ನೀಡಲು ಇಲಾಖೆ ಯೋಜಿಸಿದೆ.

In the wake of increasing incidents of leopard-human conflict in the state, the Karnataka Forest Department is planning to set up multiple rehabilitation centers for captured leopards and tigers.